07:19, 6 февраля 2026Экономика

В России подсчитали вышедших из тени работников

Роструд: В 2025 году из тени вышел почти миллион российских работников
Кирилл Луцюк

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В прошлом году из тени вышел почти миллион работающих россиян. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Роструд.

По сравнению с 2024 годом достигнутый показатель оказался на 20 процентов выше. Отмечается, что сегодня в России нелегально могут трудиться около восьми миллионов человек. По словам финансового советника Алексея Родина, негативный сценарий предполагает, что в тени находятся от восьми до девяти миллионов граждан.

Комментируя такое положение дел управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев заявил, что россияне порой соглашаются на заработную плату в конверте, так как не доверяют институтам и не видят для себя подходящей альтернативы на рынке труда.

По словам заместителя председателя совета директоров АО ХК «Сибирский деловой союз» Анастасии Горелкиной, теневой сектор обходится России до десяти процентов ВВП ежегодно.

По данным SuperJob, каждый третий житель России готов работать за «серую» зарплату, которая выплачивается компанией без отражения в официальных документах и без уплаты налогов.

