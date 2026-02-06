В России разработали «Гаруду» для спецподразделений

«Ростех» разработал гарнитуру шумоподавления «Гаруда» для спецподразделений

Завод «Октава» (в составе «РТ-Капитал» госкорпорации «Ростех») разработал гарнитуру активного шумоподавления «Гаруда». Она предназначена для гражданского и военного применения, сообщили в «Ростехе».

Отмечается, что гарнитура подойдет сотрудникам силовых ведомств, спецподразделений, охотникам и операторам тяжелой техники. Изделие получило полноценную противоосколочную защиту и умную систему коммуникации с шумоподавляющим микрофоном. «Гаруда» соответствует военным стандартам. Конструкция устойчива к влаге, перепадам температуры и воздействию помех. Гарнитуру можно подключать к радиостанциям через стандартные разъемы.

«Инициативная разработка защищает слух от импульсного шума — выстрелов, взрывов и постоянного грохота. Интеллектуальная система мгновенно распознает и подавляет опасные для ушей звуки свыше 84 децибел. При этом "Гаруда" усиливает тихие и полезные звуки, такие как команды, шаги, речь, шорохи, что повышает ситуационную осведомленность», — сообщил гендиректор «Октавы» Павел Павленко.

В ноябре стало известно, что «Октава» разработает бронежилет-«невидимку» со сниженной заметностью для тепловизионных приборов. Изделие получит материалы с ИК-ремиссией.