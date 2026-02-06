Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:56, 6 февраля 2026Наука и техника

В России разработали «Гаруду» для спецподразделений

«Ростех» разработал гарнитуру шумоподавления «Гаруда» для спецподразделений
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ростех

Завод «Октава» (в составе «РТ-Капитал» госкорпорации «Ростех») разработал гарнитуру активного шумоподавления «Гаруда». Она предназначена для гражданского и военного применения, сообщили в «Ростехе».

Отмечается, что гарнитура подойдет сотрудникам силовых ведомств, спецподразделений, охотникам и операторам тяжелой техники. Изделие получило полноценную противоосколочную защиту и умную систему коммуникации с шумоподавляющим микрофоном. «Гаруда» соответствует военным стандартам. Конструкция устойчива к влаге, перепадам температуры и воздействию помех. Гарнитуру можно подключать к радиостанциям через стандартные разъемы.

«Инициативная разработка защищает слух от импульсного шума — выстрелов, взрывов и постоянного грохота. Интеллектуальная система мгновенно распознает и подавляет опасные для ушей звуки свыше 84 децибел. При этом "Гаруда" усиливает тихие и полезные звуки, такие как команды, шаги, речь, шорохи, что повышает ситуационную осведомленность», — сообщил гендиректор «Октавы» Павел Павленко.

Материалы по теме:
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023
СВО изменила рынок вооружений. Огнеметный «Дракон», новые «Герани» и лазеры. Какое оружие появилось в России?
СВО изменила рынок вооружений.Огнеметный «Дракон», новые «Герани» и лазеры. Какое оружие появилось в России?
15 декабря 2025

В ноябре стало известно, что «Октава» разработает бронежилет-«невидимку» со сниженной заметностью для тепловизионных приборов. Изделие получит материалы с ИК-ремиссией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Меня хотели выгнать, но *** там плавал!» Раскрыты рассуждения Сабурова о выдворении. Что об этом говорят артисты и политики?

    «Слишком огромный, чтобы ему дали упасть». Крупнейший застройщик России просит много денег у государства

    «Больше не цифровое золото». Раскрыты пять причин нового обрушения биткоина

    Нетаньяху прокомментировал связи Эпштейна с Израилем

    Путин поздравил актера Заманского со 100-летием

    Статью о якобы распространении Россией данных о Макроне и Эпштейне высмеяли

    Путин провел оперативное совещание Совета безопасности

    В российские словари захотели добавить одно слово с согласия Минпросвещения

    Неожиданный факт о стирке в США вызвал споры в сети

    Россиянка прописала у себя 15 человек и оказалась под угрозой тюрьмы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok