В России создадут бронежилет-невидимку

«Октава» проработала вопрос создания бронежилета-невидимки с ИК-ремиссией
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Предприятие «Октава» разработает бронежилет-«невидимку» со сниженной заметностью для тепловизионных приборов. Об этом сообщила госкорпорация «Ростех».

«По словам руководителя предприятия Павла Павленко, проработан вопрос создания бронежилета-невидимки полностью из материалов с ИК-ремиссией, которые значительно снизят заметность для тепловизоров», — говорится в публикации.

Специалисты уже подобрали комплекс материалов с необходимыми свойствами для нового бронежилета.

Инфракрасная (ИК) ремиссия — это способность ткани поглощать или отражать ИК-излучение в определенном диапазоне длин волн. Для создания таких тканей используют пропитку со специальными пигментами, которые отражают ИК-лучи.

В октябре Павел Павленко рассказал, что бронежилеты «Оберег» способны защитить бойца при атаке дрона. Жилеты обеспечивают противоосколочную защиту.

