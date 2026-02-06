Реклама

В России заинтересовались участием в «Маршруте Трампа»

Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Москва готова к обсуждениям по подключению России к проекту маршрута транспортного коридора президента США Дональда Трампа (TRIPP). Об этом заявил посол России в Армении Сергей Копыркин, передает ТАСС.

«Мы готовы к обсуждениям возможности подключения к этой инициативе, учитывая в том числе и весьма тесное взаимодействие РФ и Армении в поддержании и развитии железнодорожной сферы Республики Армения на основе концессии», — рассказал посол.

По его словам, для практического запуска маршрута, судя по всему, потребуется какое-то время и Россия будет следить за этим процессом.

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян назвал абсурдным участие России в маршруте транспортного коридора Трампа, соединяющего части Азербайджана через армянскую Сюникскую область.

