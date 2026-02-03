Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:09, 3 февраля 2026Бывший СССР

В Армении назвали абсурдным участие России в маршруте Трампа

Симонян назвал абсурдным участие России в работе коридора Трампа
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости

Спикер парламента Армении Ален Симонян назвал абсурдным участие России в маршруте транспортного коридора Трампа (TRIPP), соединяющим части Азербайджана через армянскую Сюникскую область. Об этом чиновник заявил в интервью телеканалу Factor.

Так глава законодательного органа Армении ответил на заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о подтверждении Москвой готовности изучения возможных вариантов подключения к работе TRIPP.

«В первую очередь, TRIPP — это армянско-американская организация. Если речь идет об открытии подобного маршрута или подобной дороги, то, на мой взгляд, это должна быть отдельная инициатива. Но в рамках TRIPP это, как кажется мне, несколько абсурдно, поскольку это означает делать все, чтобы помешать TRIPP быстро начать работу», — заявил парламентарий.

Симонян отдельно отметил, что интерес России в регионе «нормален», потому что так работает великая держава. Кроме того, спикер заявил, что напряженность в отношениях Москвы и Еревана сильно переоценена.

15 января премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что во время общения с президентом России Владимиром Путиным обращался к нему с вопросом о восстановлении железной дороги между Турцией и Азербайджаном на армянской территории.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Салют для Рютте». Новый удар по энергетике Украины стал самым масштабным в 2026 году. Что о нем говорят в Москве и Киеве?

    Назван «новый биткоин»

    В России готовят новую армию. Там предлагают огромную зарплату и особые условия

    Журова оценила слова украинского министра о «моральном дегенерате» во главе ФИФА

    Власти допустили увольнение руководства российской школы после нападения ученика

    Россиянин после конфликта расправился с родителями

    В Госдуме объяснили решение использовать русский язык на Олимпиаде

    В Армении назвали абсурдным участие России в маршруте Трампа

    В Москве подросток откусил педофилу-мигранту кусок языка

    Падение прибыли российских банков объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok