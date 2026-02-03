В Армении назвали абсурдным участие России в маршруте Трампа

Симонян назвал абсурдным участие России в работе коридора Трампа

Спикер парламента Армении Ален Симонян назвал абсурдным участие России в маршруте транспортного коридора Трампа (TRIPP), соединяющим части Азербайджана через армянскую Сюникскую область. Об этом чиновник заявил в интервью телеканалу Factor.

Так глава законодательного органа Армении ответил на заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о подтверждении Москвой готовности изучения возможных вариантов подключения к работе TRIPP.

«В первую очередь, TRIPP — это армянско-американская организация. Если речь идет об открытии подобного маршрута или подобной дороги, то, на мой взгляд, это должна быть отдельная инициатива. Но в рамках TRIPP это, как кажется мне, несколько абсурдно, поскольку это означает делать все, чтобы помешать TRIPP быстро начать работу», — заявил парламентарий.

Симонян отдельно отметил, что интерес России в регионе «нормален», потому что так работает великая держава. Кроме того, спикер заявил, что напряженность в отношениях Москвы и Еревана сильно переоценена.

15 января премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что во время общения с президентом России Владимиром Путиным обращался к нему с вопросом о восстановлении железной дороги между Турцией и Азербайджаном на армянской территории.