Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:31, 6 февраля 2026Ценности

В сети восхитились Златаном Ибрагимовичем с олимпийским огнем

Футболист Златан Ибрагимович пронес олимпийский огонь по улицам Милана
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Emanuele Cremaschi / Getty Images

Шведский футболист Златан Ибрагимович пронес олимпийский огонь в Милане. Фанаты восхитились его внешностью в многочисленных комментариях на платформе TikTok.

44-летний спортсмен, который на данный момент занимает должность в структуре итальянского клуба «Милан», принял участие в эстафете олимпийского огня. Он пронес факел по улицам Милана. «Когда пламя встречается с легендой», — гласит подпись к видео в соцсети.

Материалы по теме:
В Олимпиаде примут участие всего 13 россиян. Кто они и каковы их шансы увезти из Италии медали?
В Олимпиаде примут участие всего 13 россиян.Кто они и каковы их шансы увезти из Италии медали?
5 февраля 2026
Черепа, психоделика и подошва Лубутена. Как выглядела самая стильная олимпийская форма всех времен
Черепа, психоделика и подошва Лубутена.Как выглядела самая стильная олимпийская форма всех времен
Сегодня

Комментаторы обсудили внешний вид Ибрагимовича под размещенными кадрами. «Чувствую ауру через экран», «Вау!», «Лучший», «Легендарный», «Красавец!» — высказывались поклонники.

К зимней Олимпиаде-2026 допущены 13 российских спортсменов в нейтральном статусе. Игры пройдут с 6 по 22 февраля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Торговля человеческими органами раскрыта в Петербурге

    «Слишком огромный, чтобы ему дали упасть». Крупнейший застройщик России просит много денег у государства

    «Больше не цифровое золото». Раскрыты пять причин нового обрушения биткоина

    Раскрыта цель продажи человеческих органов в Петербурге

    Коломойский описал судьбу Зеленского словами «скоро закончится»

    Российский «Форпост-РЭ» впервые покажут в Саудовской Аравии

    Раскрыт подарок Лаврову от главы МИД Швейцарии

    Министр спорта рассказал о переговорах по восстановлению РУСАДА

    Число закрытых во Франции заводов превысило количество открывшихся

    Россиянка решила воровать из магазинов в Таиланде ради развлечения и поплатилась

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok