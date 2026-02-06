В сети восхитились Златаном Ибрагимовичем с олимпийским огнем

Футболист Златан Ибрагимович пронес олимпийский огонь по улицам Милана

Шведский футболист Златан Ибрагимович пронес олимпийский огонь в Милане. Фанаты восхитились его внешностью в многочисленных комментариях на платформе TikTok.

44-летний спортсмен, который на данный момент занимает должность в структуре итальянского клуба «Милан», принял участие в эстафете олимпийского огня. Он пронес факел по улицам Милана. «Когда пламя встречается с легендой», — гласит подпись к видео в соцсети.

Комментаторы обсудили внешний вид Ибрагимовича под размещенными кадрами. «Чувствую ауру через экран», «Вау!», «Лучший», «Легендарный», «Красавец!» — высказывались поклонники.

К зимней Олимпиаде-2026 допущены 13 российских спортсменов в нейтральном статусе. Игры пройдут с 6 по 22 февраля.