Владимир Яглыч рассказал о поцелуе с Бузовой

Актер Владимир Яглыч признался, что жена ревновала его из-за поцелуя с Бузовой

Актер Владимир Яглыч, который сыграл вместе с певицей Ольгой Бузовой в фильме «Равиоли Оли», поделился своими впечатлениями от съемок с артисткой. Его слова передает Super.ru.

Звезда фильма «Мы из будущего» и сериала «Молодежка» признался, что супруга переживала из-за сцены поцелуя между ним и Бузовой, в которую, по сюжету, его персонаж влюблен.

«Она меня считает профессионалом, надеюсь. Конечно, ревновала, а как иначе? Что она мне говорила в такие моменты? А она просто со мной не говорила…» — сообщил Владимир.

Ранее певица Ольга Бузова посоветовала недовольным актерам бросить профессию. Об этом артистка заявила на премьере фильма «Равиоли Оли», в котором исполнила главную роль.