Бузова дала совет недовольным актерам

Ольга Бузова посоветовала недовольным актерам сменить профессию

Певица Ольга Бузова посоветовала недовольным актерам бросить профессию. Об этом артистка заявила на премьере фильма «Равиоли Оли», в котором исполнила главную роль, ее слова передает «Пятый канал».

«Хватит жаловаться. Надо наслаждаться», — посоветовала Бузова актерам, которые жалуются на тяготы своей работы. В случае, если съемки в кино кажутся им очень сложными, стоит уйти из профессии, считает певица.

Исполнительница подчеркнула, что увидела в актерстве много положительных сторон. Например, из-за четко распланированного графика во время съемок у Бузовой наладился сон. «В тот момент, когда вся группа обедала, я спала. Я прям на 40 минут выключалась», — поделилась артистка.

Ранее Бузова рассказала о своей феноменальной памяти. По словам певицы, ей не давались геометрия в школе и высшая математика в университете, из-за чего она предпочитала зазубривать информацию. Бузова заявила, что навык пригодился ей в профессии, поскольку она все запоминает с первого раза.