Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
16:59, 3 февраля 2026Культура

Бузова дала совет недовольным актерам

Ольга Бузова посоветовала недовольным актерам сменить профессию
Ольга Коровина

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Певица Ольга Бузова посоветовала недовольным актерам бросить профессию. Об этом артистка заявила на премьере фильма «Равиоли Оли», в котором исполнила главную роль, ее слова передает «Пятый канал».

«Хватит жаловаться. Надо наслаждаться», — посоветовала Бузова актерам, которые жалуются на тяготы своей работы. В случае, если съемки в кино кажутся им очень сложными, стоит уйти из профессии, считает певица.

Исполнительница подчеркнула, что увидела в актерстве много положительных сторон. Например, из-за четко распланированного графика во время съемок у Бузовой наладился сон. «В тот момент, когда вся группа обедала, я спала. Я прям на 40 минут выключалась», — поделилась артистка.

Ранее Бузова рассказала о своей феноменальной памяти. По словам певицы, ей не давались геометрия в школе и высшая математика в университете, из-за чего она предпочитала зазубривать информацию. Бузова заявила, что навык пригодился ей в профессии, поскольку она все запоминает с первого раза.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России начали останавливать автомобили с «блатными» номерами. Какие комбинации изымают сотрудники ГАИ?

    Назван «новый биткоин»

    В России готовят новую армию. Там предлагают огромную зарплату и особые условия

    Россиян научили делать перерасчет за ЖКУ

    Бабушка рассказала о похищенном в Петербурге мальчике

    На российских маркетплейсах появился «свитер Эпштейна»

    Россиянам разъяснили ситуацию с изъятием автомобильных номеров АМР

    На «Автоторе» начнется производство премиальных кроссоверов

    Слова о войсках НАТО на Украине назвали поводом для расширения противостояния с Россией

    У российской авиакомпании обнаружили зауженные калибраторы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok