13:50, 6 февраля 2026Россия

Пережившая оккупацию жительница Курской области спала в подвале на картошке зимой

Возвращенная с Украины курянка во время оккупации спала на картошке в подвале
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Жительница Курской области Валентина Сосновская, возвращенная с Украины, рассказала, что во время оккупации Курской области спала на картошке в подвале. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы боялись обстрелов, ночевали в подвале. Мы уходили туда, зимой мы одевались, брали одеяла и спали на картошке. В подвале была "картоха", мы на нее — матрас, и спали на ней», — поделилась россиянка.

По ее словам, в феврале 2024 года ее вместе с сожителями вывезли солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в город Сумы. Там в пункте временного размещения она провела год.

26 апреля 2025 года глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Оккупация продлилась 8 месяцев и 20 дней.

