Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:46, 6 февраля 2026Россия

ВСУ атаковали регион России эскадрильей беспилотников

Минобороны: ВСУ выпустили по Белгородской области 14 беспилотников
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали регион России эскадрильей беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в Telegram.

Под ударом оказалась Белгородская область. В период с 9:00 до 16:00 мск в небе над регионом было сбито 14 дронов.

Речь идет о беспилотниках самолетного типа, отметили в министерстве. Такие летательные аппараты отличает большой радиус боевого применения. Некоторые модели способны преодолевать сотни километров, неся мощный заряд. Такие дроны, как правило, используют для ударов по тылам.

Ранее Минобороны раскрыло тактику ударов ВСУ с помощью дронов. Атаки осуществляются двумя волнами. В первой волне идут легкие беспилотники – вероятно, они служат для перегрузки системы противовоздушной обороны. Вслед за ними украинские войска запускают тяжелые ударные летательные аппараты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В больнице Петербурга торговали органами и костями. Чьи эти останки и кто их покупал?

    «Слишком огромный, чтобы ему дали упасть». Крупнейший застройщик России просит много денег у государства

    «Больше не цифровое золото». Раскрыты пять причин нового обрушения биткоина

    Бывшая жена Бена Аффлека откусила ухо известному актеру

    Сломавшего руку в конфликте с учителем лицея в Подмосковье школьника отчислили

    Москвичам пообещали 20-градусные морозы после оттепели

    Раскрыта малоизвестная правда о рисках деменции

    В Германии раскритиковали ЕС за иллюзию победы над Россией

    Женщина дала ребенку пощечину за плохие фото на российском курорте и попала на видео

    Стало известно о покупателе человеческих органов в Петербурге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok