Минобороны: ВСУ выпустили по Белгородской области 14 беспилотников

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали регион России эскадрильей беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в Telegram.

Под ударом оказалась Белгородская область. В период с 9:00 до 16:00 мск в небе над регионом было сбито 14 дронов.

Речь идет о беспилотниках самолетного типа, отметили в министерстве. Такие летательные аппараты отличает большой радиус боевого применения. Некоторые модели способны преодолевать сотни километров, неся мощный заряд. Такие дроны, как правило, используют для ударов по тылам.

Ранее Минобороны раскрыло тактику ударов ВСУ с помощью дронов. Атаки осуществляются двумя волнами. В первой волне идут легкие беспилотники – вероятно, они служат для перегрузки системы противовоздушной обороны. Вслед за ними украинские войска запускают тяжелые ударные летательные аппараты.

