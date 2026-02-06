WADA заинтересовалось пенисами прыгающих с трамплина лыжников

В WADA заинтересовались увеличением пенисов в преддверии Олимпийских игр

Всемирное антидопинговое агентство WADA заинтересовалось информацией, что участники соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина искусственно увеличивают размер гениталий для получения аэродинамического преимущества. Об этом сообщает Daily Mail.

Генеральный директор WADA Оливье Нигли, комментируя слухи об инъекциях гиалуроновой кислоты в пенисы, заявил, что его агентство «обязательно изучит, подпадает ли это под категорию допинга». Президент агентства Витольд Банка, бывший министр спорта Польши, пообещал лично разобраться в вопросе, отметив популярность в его стране прыжков на лыжах с трамплина.

Поводом для обсуждения проблемы стали публикации в немецком таблоиде Bild, где впервые появились спекуляции об инъекциях. Из-за разговоров о необычном виде допинга в преддверии Олимпийских игр в Милане скандал уже окрестили «пенисгейтом».

Научные исследования подтверждают, что увеличение площади поверхности комбинезона всего на два сантиметра может снизить сопротивление воздуха на четыре процента и увеличить длину прыжка почти на шесть метров. Именно этим объясняется недавний скандал с норвежской сборной, чьи тренеры растягивали швы в области паха, за что получили полуторагодичную дисквалификацию. Олимпийский чемпион Мариус Линдвик и его коллега, не знавшие об этом, были отстранены на три месяца.

В ответ Международная федерация лыжного спорта (FIS) ввела жесткие меры контроля. Теперь все костюмы будут оснащаться защищенными от взлома микрочипами, которые сканируются до и после прыжка для выявления любых изменений. Кроме того, используются улучшенные 3D-измерения спортсменов в экипировке, а новый дизайн комбинезонов затрудняет подгонку манжет и области паха.

Ранее бывший спортсмен-двоеборец и один из сильнейших лыжников-гонщиков мира, австриец Мика Вермюлен, сделал признание о системном жульничестве среди спортсменов, которые прыгают на лыжах с трамплина. В интервью для подкаста чемпион рассказал, что многие лыжники во время тренировок подкладывают в область паха пластилин, чтобы растянуть костюм и увеличить его площадь.