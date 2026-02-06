Зеленский описал доклад украинской делегации в Абу-Даби фразой «нельзя по телефону»

Зеленский выслушает доклад украинской делегации о секретных пунктах плана

Президент Украины Владимир Зеленский выслушает доклад украинской делегации на переговорах в Абу-Даби о секретных пунктах плана, добавив, что о них «нельзя говорить по телефону». Об этом он заявил в ходе вечернего обращения в своем Telegram-канале.

«На завтра назначил совещание с нашей делегацией: парни возвращаются в Украину сегодня, поздним вечером, и завтра будут доклады по тем чувствительным аспектам переговоров в Абу-Даби, о которых нельзя говорить по телефону», — заявил украинский президент.

Зеленский также анонсировал подготовку к «следующим встречам», которые, по его словам, пройдут в трехстороннем формате.

Ранее Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в Военно-воздушных силах (ВВС) страны. Он уточнил, что речь также идет о переменах в части подразделений, которые отвечают за систему противовоздушной обороны.