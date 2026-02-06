Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:48, 6 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский анонсировал кадровые изменения в одном роде войск

Зеленский анонсировал кадровые изменения в ВВС Украины
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в Военно-воздушных силах (ВВС) страны. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

«Воздушные силы Вооруженных сил. Будут там кадровые изменения, в части областей, в подразделениях – то, что касается защиты (...) На части направлений рубежи защиты построены лучше, на части направлений нужно еще поработать и значительно поработать», — заявил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский в своем публичном заявлении посчитал работу ВВС Украины неудовлетворительной. По его словам, он обсудил проблемы систем противовоздушной обороны с командующим ВВС Украины Анатолием Кривоножко и министром обороны страны Михаилом Федоровым.

До этого украинский лидер раскритиковал состояние дорог в Киеве после непогоды в украинской столице. Сделал он это перед встречей с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио выступил с обвинениями в адрес России

    Раскрыты причины сурового наказания Нурлана Сабурова

    В Госдуме считают возможным доллар по 40 рублей. Что будет с экономикой России, если это произойдет

    На Украине заявили о планах России выбить всю энергетику

    Брат Эпштейна сделал громкое заявление о смерти финансиста

    Мощнейшее уничтожение пехоты ВСУ под Красноармейском сняли на видео

    Раскрыто содержание нового пакета санкций ЕС против России

    Ким Кардашьян прикрыла голую грудь полотенцем на фото для журнала

    Россиянин отсудил сотни тысяч рублей за упавший ему на голову кусок шифера

    Зеленский сделал новое заявление о переговорах с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok