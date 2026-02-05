Зеленский вышел на крыльцо и сказал «позитива мало»

Зеленский перед встречей с Туском заявил о плохом состоянии дорог в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский перед встречей с премьер-министром Польши Дональдом Туском вышел на крыльцо своей резиденции и заявил журналистам о плохом состоянии дорог в Киеве после снегопада. Видео момента публикует «Новости.LIVE» в своем Telegram-канале.

Перед встречей Зеленский вышел из резиденции для встречи Туска, который прибыл туда автомобилем. Представители СМИ задали ему вопрос о состоянии дорог в Киеве после ночной непогоды.

«Позитива мало», — ответил украинский президент.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что новый раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США состоится в ближайшее время. Деталей политик не привел.