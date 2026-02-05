Реклама

Зеленский анонсировал новую трехстороннюю встречу

Зеленский: Новая трехсторонняя встреча состоится в ближайшее время
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Новый раунд трехсторонних переговоров состоится в ближайшее время. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает агентство «Укринформ» в своем Telegram-канале.

«Раз звучит сейчас тревога, это говорит о том, что об окончании войны не договорились. Я думаю, это нам с вами понятно», — анонсировал он.

Издание «РБК-Украина» подтвердило эту информацию.

Переговоры России, США и Украины прошли 4 и 5 февраля в Абу-Даби. Руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по итогам второго дня переговоров назвал прошедшие трехсторонние встречи продуктивными.

