Женщина похоронила ребенка в горшке с домашним растением

Американка похоронила плод в цветочном горшке после выкидыша и сняла видео

Американка, пережившая выкидыш на десятой неделе беременности, нашла необычный способ почтить память нерожденного ребенка. Об этом сообщает People.

Трейси Кардис приняла спонтанное решение похоронить останки плода в горшке с домашним растением, которое получила в день свадьбы. Почти полгода спустя женщина сняла об этом ролик и опубликовала его в социальной сети TikTok. На видео она с нервным смехом пересаживает цветок, признаваясь: «Мой зародыш похоронен здесь. Кажется, меня сейчас вырвет, если он еще не стал частью почвы».

Трейси объяснила, что юмор стал для нее инструментом преодоления горя, а не побегом от реальности: «Надо смеяться над собой и ситуацией, чтобы не плакать». Она подчеркнула, что физические и эмоциональные последствия выкидыша, включая выпадение волос, тошноту и чувство вины, часто недооцениваются.

Многолетняя борьба с бесплодием и эндометриозом также сформировала ее отношение к потере. «Никто не говорит тебе, что делать, особенно если выкидыш происходит дома», — прокомментировала она свое необычное решение.

