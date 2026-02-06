Женщинам порекомендовали защищающую от инсульта диету

Невролог Ванг: Средиземноморская диета помогает женщинам избежать инсульта

Американский невролог София Ванг порекомендовала женщинам придерживаться диеты, защищающей от инсульта. О результатах нового исследования Американской академии неврологии она рассказала в беседе с CNN.

По словам Ванг, сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы помогает средиземноморская диета. В рамках этой системы питания предпочтение отдается овощам, фруктам, бобовым, оливковому маслу, орехам и рыбе, а также ограничивается потребление мяса, молочных продуктов и алкоголя.

Исследователи наблюдали более чем за 105 тысячами старавшихся придерживаться средиземноморской диеты женщин с 1995 года. После 20 лет наблюдений они обнаружили, что у женщин, более строго соблюдавших эту диету, на 18 процентов снижался риск любого типа инсульта, на 16 процентов — ишемического инсульта, на 25 процентов — геморрагического инсульта.

Особенно средиземноморская диета важна для женщин старшего возраста. «Риск инсульта у женщин возрастает, когда они достигают менопаузы, и повышается после нее. Наше исследование показывает, что есть способы свести этот риск к минимуму, например, придерживаться здорового питания», — заключила Ванг.

Ранее кардиолог Ирина Васильева рассказала, что чай снижает риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы. По ее словам, если регулярно пить этот напиток, то уменьшается риск развития ишемической болезни сердца, инсульта и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

