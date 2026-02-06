Жители Нижневартовска возмутились инсталляцией с храмом без крестов и силами НАТО у Кремля

Жители Нижневартовска возмутились инсталляцией с храмом без крестов и силами НАТО у Кремля. Об этом сообщает издание «Абзац» в Telegram.

Инсталляция появилась в городском парке Победы. Некоторые из горожан выразили свое возмущение увиденным. Так, на конструкции виден собор Василия Блаженного, лишенный христианских крестов.

Помимо этого, на рисунке можно заменить солдат НАТО у стен Кремля. На их принадлежность к Североатлантическому альянсу указывают, в частности, американские винтовки в руках бойцов и автомобиль HMMWV. Такие машины были переданы странами НАТО Украине.

Издание отмечает, что на конструкцию было потрачено 150 миллионов рублей. После волны негодования жителей инсталляцию пообещали заменить.

Ранее в Саратове обратили внимание на крестопад — неизвестный отломал кресты на новогодней инсталляции Покровского собора Пресвятой Богородицы.