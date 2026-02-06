Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:28, 6 февраля 2026Россия

Жители Нижневартовска возмутились инсталляцией с храмом без крестов и силами НАТО у Кремля

Жители Нижневартовска возмутились изображением солдат НАТО у Кремля
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: forden / Shutterstock / Fotodom

Жители Нижневартовска возмутились инсталляцией с храмом без крестов и силами НАТО у Кремля. Об этом сообщает издание «Абзац» в Telegram.

Инсталляция появилась в городском парке Победы. Некоторые из горожан выразили свое возмущение увиденным. Так, на конструкции виден собор Василия Блаженного, лишенный христианских крестов.

Помимо этого, на рисунке можно заменить солдат НАТО у стен Кремля. На их принадлежность к Североатлантическому альянсу указывают, в частности, американские винтовки в руках бойцов и автомобиль HMMWV. Такие машины были переданы странами НАТО Украине.

Издание отмечает, что на конструкцию было потрачено 150 миллионов рублей. После волны негодования жителей инсталляцию пообещали заменить.

Ранее в Саратове обратили внимание на крестопад — неизвестный отломал кресты на новогодней инсталляции Покровского собора Пресвятой Богородицы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио выступил с обвинениями в адрес России

    «Слишком огромный, чтобы ему дали упасть». Крупнейший застройщик России просит много денег у государства

    «Больше не цифровое золото». Раскрыты пять причин нового обрушения биткоина

    Зеленский анонсировал кадровые изменения в одном роде войск

    Лукьяненко связал выход новой книги с окончанием СВО

    Бузова показала «грязное» видео

    Доктор Мясников пристыдил гостью программы из-за чайного гриба

    Белоруссия вооружилась модернизированной «Осой» и комплексом «Аэро»

    В Раде засомневались в восстановлении крупнейшей ТЭЦ Киева к концу отопительного сезона

    В российском городе коммунальщики решили засыпать остановку снегом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok