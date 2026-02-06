Знаменитая певица потеряла сознание на сцене и попала на видео

В Китае знаменитая певица Келли Ю потеряла сознание на сцене

Знаменитая китайско-канадская певица Келли Ю потеряла сознание на сцене во время выступления и оказалась в больнице. Об этом сообщает Need To Know.

36-летняя исполнительница почувствовала себя плохо во время выступления на музыкальном фестивале в провинции Гуйчжоу 1 февраля. Один из очевидцев выложил видео случившегося. Ю закончила исполнять свой хит Original Sin, после чего отвернулась от зала, сделала несколько шагов и опустилась на корточки. В первый момент зрителям показалось, что это часть представления, однако к Ю сразу же бросились члены съемочной группы и музыканты.

Оказалось, что певица потеряла сознание. Ее срочно доставили в больницу. Врачи пришли к выводу, что Ю выступала с сильнейшим переутомлением, из-за чего и лишилась чувств. Она до сих пор восстанавливается под присмотром медиков.

Келли Ю Вэньвэнь родилась в Китае, однако выросла в Ванкувере. Затем она вернулась на родину, где стала известной актрисой и певицей. В качестве актрисы она прославилась после роли в романтической комедии The Ex-File 3: The Return of The Exes («Экс-файлы 3: Возвращение бывших») 2017 года. С тех пор она снялась во множестве фильмов, сериалов и реалити-шоу. Она получила более 20 наград.

