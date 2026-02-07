Реклама

Глава МЧС пригрозил сотрудникам-коррупционерам

Глава МЧС Куренков заявил об усилении борьбы с коррупцией среди сотрудников
Алина Черненко
Александр Куренков

Александр Куренков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Глава МЧС России Александр Куренков заявил об усилении работы по выявлению коррупции среди сотрудников ведомства. Его слова приводит ТАСС.

Собеседник агентства обратил внимание на необходимость жесткой борьбы с коррупцией, которая становится причиной не только неэффективной работы, но и расхищения многомиллиардных бюджетных средств. Он также подчеркнул, что для противодействия преступлению нужно устанавливать всю цепочку связей и хищения денег.

«Поэтому МЧС проводит системную работу по выявлению любой противоправной деятельности среди сотрудников, в том числе и бывших», — пригрозил Куренков.

В апреле 2025 года Дорогомиловский суд Москвы приговорил к 15 годам лишения свободы бывшего замначальника управления специальной пожарной охраны МЧС России Дмитрия Даудашвили. Его признали виновным по статье о получении взяток в особо крупном размере.

