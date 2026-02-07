Реклама

Бывший СССР
05:52, 7 февраля 2026Бывший СССР

Атака ВСУ по химзаводу в Тверской области попала на видео

Опубликовано видео атаки ВСУ по химзаводу в Тверской области
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Редкинский опытный завод в Тверской области. Кадры опубликовал Telegram-канал ASTRA.

Предприятие в том числе производит продукцию для авиационной и космической промышленности. Жители сообщают, что рядом с атакованным заводом ощущается химический запах.

В ночь на 7 февраля жители поселка Редкино Тверской области сообщали о большом количестве взрывов и последующем пожаре.

ВСУ атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Тверскую область около 03:30. Характерный звук моторов и взрывы звучат в Конаковской районе региона.

