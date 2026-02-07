Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:43, 7 февраля 2026Россия

Жители российского региона проснулись от мощных взрывов

Shot: Беспилотники ВСУ атакуют Тверскую область, в одном районе произошел пожар
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Тверскую область. Как пишет Telegram-канал Shot, местные жители проснулись около 03:30 от мощных взрывов.

Характерный звук моторов и взрывы звучат в Конаковской районе региона. Кроме того, в 40 километрах от Твери в стороне поселка Редкино началось задымление и произошел пожар.

По словам местных жителей, в ту сторону выехали несколько пожарных расчетов.

Официальной информации о последствиях вражеской атаки и пострадавших пока не было.

Ранее ВСУ атаковали Белгородскую область эскадрильей беспилотников самолетного типа, которые имеют большой радиус боевого применения. Над регионом было сбито 14 дронов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Брат Эпштейна заявил, что финансиста убили по приказу Трампа. Что скандально известный бизнесмен мог рассказать о президенте США?

    Раскрыты причины сурового наказания Нурлана Сабурова

    В Госдуме считают возможным доллар по 40 рублей. Что будет с экономикой России, если это произойдет

    В США раскрыли влияние планов Киева на российские территории

    Посол заявил об огромных пакетах помощи Украине от одной страны

    Власти Молдавии забили тревогу из-за появления неизвестного дрона

    Стало известно о запрете лука для некоторых категорий людей

    Британские истребители перебросили на Кипр из-за Ирана

    Экс-сотрудник ЦРУ предупредил Зеленского об одном хитром плане Запада

    Запорожцы усомнились в способности Киева решить их проблемы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok