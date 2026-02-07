Мужчина с ножом напал на общежитие российского университета

В Уфе задержали мужчину, напавшего на полицейского и студентов в общежитии вуза

В Уфе мужчина напал на общежитие медуниверситета. Он ранил пятерых студентов и полицейского, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«В Уфе мои коллеги задержали мужчину, причинившего ранения четверым студентам и полицейскому в общежитии одного из вузов», — сообщила представитель ведомства.

Позже источники Telegram-канал Baza уточнили, что ранения получили как минимум шесть человек. При этом нападение произошло в общежитии медицинского университета.

Во вторник, 3 февраля, в Красноярском крае ученица седьмого класса городской школы Кодинска напала с ножом на учителя. По данным следствия, в школе №4 вооружившаяся ножом школьница напала на учительницу и попыталась ее заколоть. Однако довести свой замысел до конца она не смогла, поскольку за женщину вступились другие ученики. В ходе потасовки ранение получила одна из учениц, ей потребовалась медицинская помощь.