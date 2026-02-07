Названы чаще всего просящие убежище в России граждане ЕС

ТАСС: Среди граждан ЕС убежище в России чаще всего просят немцы

Начиная с 2021 года среди граждан стран-членов ЕС лидерами по запросам убежища в России стали немцы. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на статистические данные.

В частности, в 2022 году было подано 54 ходатайства на предоставление убежища в России. В 2024 и 2025 годах это число составило 182 и 129 соответственно.

Отмечается, что всего в 2025 году было подано 8220 ходатайств о предоставлении временного убежища в России.

Ранее в России высказались о предоставлении политического убежища Николасу Мадуро. Депутат Новиков отметил, что президентский срок Мадуро не истек.