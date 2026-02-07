Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:54, 7 февраля 2026Россия

Названы чаще всего просящие убежище в России граждане ЕС

ТАСС: Среди граждан ЕС убежище в России чаще всего просят немцы
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Начиная с 2021 года среди граждан стран-членов ЕС лидерами по запросам убежища в России стали немцы. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на статистические данные.

В частности, в 2022 году было подано 54 ходатайства на предоставление убежища в России. В 2024 и 2025 годах это число составило 182 и 129 соответственно.

Отмечается, что всего в 2025 году было подано 8220 ходатайств о предоставлении временного убежища в России.

Ранее в России высказались о предоставлении политического убежища Николасу Мадуро. Депутат Новиков отметил, что президентский срок Мадуро не истек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Брат Эпштейна заявил, что финансиста убили по приказу Трампа. Что скандально известный бизнесмен мог рассказать о президенте США?

    Раскрыты причины сурового наказания Нурлана Сабурова

    В Госдуме считают возможным доллар по 40 рублей. Что будет с экономикой России, если это произойдет

    Евросоюзу предрекли распад из-за раскола вокруг России

    В США раскритиковали генсека ООН

    Названы чаще всего просящие убежище в России граждане ЕС

    Раскрыты главные различия российских «Сармы» и «Торнадо-С»

    Испанец получил убежище в России и отверг приписываемые ему на родине обвинения

    Стало известно о подготовке Европы к развороту в сторону Путина

    Определена основная цель ночных ударов ВС России по территории Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok