Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:00, 16 января 2026РоссияЭксклюзив

В России высказались о предоставлении политического убежища Мадуро

Депутат Новиков: Россия предоставила бы убежище Мадуро, если бы он попросил
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Adam Gray / Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро не просил у России политического убежища, но он мог бы на него рассчитывать, рассказал депутат Госдумы Дмитрий Новиков. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Депутат отметил, что президентский срок Мадуро не истек, и США, незаконно удерживающие его на своей территории, должны действовать исходя из этого. По его мнению, самый адекватный сценарий сегодня — это признание невозможности разбираться с судьбой Мадуро посредством американской юрисдикции и возвращение его в Каракас. Однако если глава Венесуэлы обратится к Москве за помощью, то его просьба будет услышана, добавил он.

«Для этого Николас Мадуро должен обратиться с соответствующей просьбой. Если бы она последовала, то, я думаю, что у нас не было бы никаких сомнений. Но сам Мадуро с такими просьбами не обращался ни к России, ни к какой-либо другой стране», — подчеркнул парламентарий.

Новиков добавил, что Мадуро, находясь на территории США в результате похищения средствами спецслужб, настроен добиваться справедливости. Справедливость в данном случае — это признание его президентом Венесуэлы, заключил депутат.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силва. Темой беседы стала ситуация вокруг Венесуэлы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия сбросила снаряд весом в полтонны на важный объект ВСУ

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    Проект русской виагры провалился. Лабораторию для него даже не успели построить

    В Европе начались тайные обсуждения способов противостояния Трампу

    Женщины признались в ненависти к одной любимой мужчинами секс-позе

    Появилась новая информация об участниках стрельбы в центре Москвы

    Новая глава Венесуэлы раскритиковала США и выступила с призывом

    В ДНР рассказали об уничтожении элитных штурмовых полков ВСУ в Запорожье

    У берегов США произошло мощное землетрясение

    Британия нашла способ ускорить поставки вооружений Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok