Путин поговорил с иностранным лидером

Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии да Силвой

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силва. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Темой беседы стала ситуация вокруг Венесуэлы. Отмечается, что лидеры двух стран договорились продолжить координацию усилий для деэскалации обстановки в Латинской Америке и других регионах.

Ранее Министерство иностранных дел России призвало Вашингтон освободить ранее захваченного американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро. МИД России подчеркнул, что необходимо создавать условия для решения проблем между Вашингтоном и Каракасом путем диалога.

3 января Мадуро вместе с женой был задержан сотрудниками американских спецслужб в ходе операции на территории южноамериканской страны. В результате обоих вывезли для суда в США.