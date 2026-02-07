Реклама

02:19, 7 февраля 2026

Опубликованы кадры высадки эстонского спецназа на борт российского нефтяного танкера


Юлия Мискевич
Юлия Мискевич

Опубликованы кадры высадки эстонского спецназа на борт российского нефтяного танкера Baltic Spirit 4 февраля. Их разместил Telegram-канал «Военный обозреватель».

Вечером 3 февраля НТД Эстонии совместно с полицейским спецподразделением и военно-морскими силами страны задержал у острова Найссаар контейнеровоз Baltic Spirit под флагом Багамских островов, следовавший из Эквадора в Санкт-Петербург.

Экипаж контейнеровоза составляет 23 человека, все они являются гражданами России. По заявлениям эстонских чиновников, судно якобы перевозило контрабанду из латиноамериканской республики.

