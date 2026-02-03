Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:53, 3 февраля 2026Бывший СССР

В Эстонии задержали контейнеровоз с российскими моряками

ERR: Власти Эстонии задержали контейнеровоз с российскими моряками
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Sobolev Artyom / news.ru / Global Look Press

Следственный отдел Налогово-таможенного департамента (НТД) Эстонии задержал контейнеровоз с российскими моряками. Об этом сообщило эстонское гостелерадио ERR.

В публикации уточняется, что вместе с полицейским спецподразделением и Военно-морскими силами у острова Найссаар был задержан контейнеровоз Baltic Spirit под флагом Багамских островов, следовавший из Эквадора в Санкт-Петербург. Предполагается, что судно могло использоваться для контрабанды.

«Полицейский спецназ K-komando поднялся на борт судна, после чего оно было задержано в ходе государственного надзора для проведения таможенного контроля», — подчеркнуло ERR.

Экипаж сопротивления не оказывал.

Ранее сообщалось, что военно-морской флот (ВМФ) Великобритании увидел угрозу в российском судне «Синегорск» и вытеснил его из территориальных вод королевства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США сбили дрон Ирана около авианосца, а Тегеран пытался задержать американский танкер. Конфликт обостряется накануне переговоров

    Рассекречен план ввода западных войск на Украину

    В мире обсуждают новости о здоровье Шумахера. Что с ним происходит на самом деле?

    Под Бермудским треугольником нашли причину загадочного исчезновения кораблей

    Samsung прекратила поддержку популярных смартфонов

    Российского школьника доставили в полицию после угроз в соцсетях

    Сафонов примет участие более чем в 15 судебных процессах

    Россиянка вернулась с отдыха на Сейшелах с лихорадкой чикунгунья

    Первого мужа супруги Джо Байдена задержали по обвинению в убийстве

    На Украине заявили о критической ситуации в Киеве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok