В Эстонии задержали контейнеровоз с российскими моряками

Следственный отдел Налогово-таможенного департамента (НТД) Эстонии задержал контейнеровоз с российскими моряками. Об этом сообщило эстонское гостелерадио ERR.

В публикации уточняется, что вместе с полицейским спецподразделением и Военно-морскими силами у острова Найссаар был задержан контейнеровоз Baltic Spirit под флагом Багамских островов, следовавший из Эквадора в Санкт-Петербург. Предполагается, что судно могло использоваться для контрабанды.

«Полицейский спецназ K-komando поднялся на борт судна, после чего оно было задержано в ходе государственного надзора для проведения таможенного контроля», — подчеркнуло ERR.

Экипаж сопротивления не оказывал.

