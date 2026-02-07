Названы типичные ошибки при очистке авто от снега и льда

Автоэксперт Родионов призвал не обливать лед на лобовом кипятком

Зимнее утро для владельца машины, ночующей во дворе, почти всегда начинается с лотереи: насколько сильно за ночь заледенело лобовое, поделился технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал о том, как эффективно защитить стекло от снега и льда, а также назвал типичные ошибки при очистке авто.

Эксперт отметил, что забытая «шапка» снега на крыше может создать аварийную ситуацию для любого участника движения, а слой неочищенного льда на лобовом сужает обзор водителя, скрывает пешеходов и разметку, увеличивая риск ДТП.

Самым рабочим способом профилактики Родионов считает чехол или накидку на лобовое.

«Накинули вечером, прижали дверями и дворниками, утром сняли вместе со снегом и тонкой коркой льда, и стекло сразу готово к движению. Такой подход не дает ночному конденсату превратиться в монолитную корку, сокращает время прогрева и экономит топливо, а риск поцарапать стекло практически нулевой», — пояснил собеседник «Ленты.ру».

Если этот способ кажется неудобным, разумной альтернативой он считает профессиональные защитные составы для стекла: они снижают сцепление льда с поверхностью, и утром корка снимается пластами, а не отдирается по миллиметру.

Отдельная история — влажность в салоне: постоянно мокрые коврики, снег с обуви и сырые чехлы создают иней уже изнутри, и никакая "химия" на внешней стороне стекла это не перекроет. Если хотите по‑настоящему сухое и чистое лобовое по утрам, придется периодически сушить коврики, убирать снег из салона и следить за работой кондиционера зимой Никита Родионов автоэксперт

Правильная последовательность очистки авто от снега такая: сначала нужно запустить двигатель, включить обогрев лобового и задать обдув на стекло на среднем режиме, обозначил специалист. Цель — не растопить лед, а аккуратно прогреть внутренний слой стекла, чтобы его сцепление с поверхностью ослабло, уточнил он.

Пока стекло прогревается изнутри, снаружи работаем сверху вниз. Сначала мягкой щеткой убираем снег с крыши, затем со стоек, зеркал и капота и только потом переходим к лобовому. Далее подключаем пластиковый скребок с ровной кромкой. «Народные методы» вроде банковских карт и «подручных» предметов вместо профессиональных скребков создают на стекле риски и микросколы Никита Родионов автоэксперт

Если слой льда на лобовом внушительный и простые действия не помогают избавиться от него, можно использовать антиобледенитель или спиртовой состав по всей площади стекла, подсказал Родионов. Когда лед превратится в кашу, его необходимо снять щеткой, после включить стеклоочистители по влажному стеклу и продолжить мягкий обдув с включенным кондиционером.

Главная и самая дорогая ошибка — попытка «победить» лед кипятком. Резкий перепад температур создает внутри стекла критическое напряжение, и микроскол превращается в трещину через все лобовое. Не менее опасно включать дворники по замерзшему стеклу. Мотор и привод щеток не рассчитаны на работу по такой поверхности. Резиновый элемент может порваться, а предохранители — сгореть Никита Родионов автоэксперт

К типичным ошибкам эксперт также отнес работу скребком с чрезмерным усилием. Дело в том, что так можно оставить царапины и ослабить кромку стекла, что в перспективе повышает риск трещин. Поливать замерзшее стекло незамерзающей жидкостью перед холодной ночью тоже не лучшая идея, убежден Родионов, так как при сильном минусе она может частично замерзнуть и нарастить слой наледи поверх уже имеющегося.

Ранее автоэксперт, специалист по безопасности дорожного движения Юрий Капштык перечислил правила ухода за аккумулятором в мороз.