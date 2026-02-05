Реклама

Автовладельцам назвали правила ухода за аккумулятором в мороз

Автоэксперт Капштык: В морозы важно содержать аккумулятор авто в сухом состоянии
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Чтобы аккумулятор как можно дольше оставался в рабочем состоянии, важно соблюдать правила его эксплуатации, первое из которых — держать устройство в сухом месте, рассказал автоэксперт, специалист по безопасности дорожного движения Юрий Капштык. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Важной рекомендацией, по словам эксперта, является хорошая прочистка клемм, которые крепятся к аккумулятору. Также он посоветовал использовать специальную смазку, выдавливающую влагу и улучшающую стокопроводимость. Еще один из самых эффективных способов сберечь устройство — отключать его, если автовладец уверен, что машина простоит несколько дней. посоветовал он.

«Как как правило, аккумуляторы рассчитаны на температуру от плюс 50 в верхней точке до минус 30. Некоторые серии для крайнего севера — до 60 градусов. Они приспособлены либо для дистиллированной жидкости, либо солевого раствора, чтобы не было замерзания. Из эффективных действий — это дополнительное утепление аккумулятора теплоизолирующим материалом», — посоветовал Капштык.

Еще эксперт рекомендовал при запуске автомобиля повернуть ключ, но не заводить, и хотя бы в течение 10-15 секунд ждать, чтобы включить ближний свет. Это, по его словам, нужно чтобы ток побежал по проводами и аккумулятор «оживился». Также он посоветовал подбирать аккумулятор с большей силой тока, а для сохранности отключать клеммы или снимать прибор и уносить в тепло.

Ранее автоэксперт Алексей Курчанов объяснил, как обезопасить китайские машины от угонов в России. По его словам, российские владельцы таких авто всегда могут повысить их безопасность, установив специальное оборудование.

