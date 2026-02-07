Подросток в Подмосковье лишился пальцев после взрыва коробки

Подростку в Люберцах оторвало пальцы в результате взрыва коробки

Подростку в Подмосковье оторвало пальцы в результате взрыва коробки, которую он поднял с земли. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел на улице Владлена Татарского в поселке Мирный в Люберцах. 16-летний юноша увидел на земле небольшую коробку и решил выбросить ее в мусор. Предмет взорвался у подростка в руках, и его пришлось срочно госпитализировать.

В больнице выяснилось, что пострадавший лишился нескольких пальцев. Подробности о его состоянии не раскрываются. Следователи выясняют, что именно находилось в коробке.

По информации Telegram-канала РЕН ТВ, подросток, предположительно, поднял с земли петарду.

В декабре 2025 года в Подмосковье подросток не выжил при взрыве неизвестного предмета. Он сдетонировал под ногами у двух прохожих.