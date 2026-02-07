Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:07, 7 февраля 2026Мир

Посол США раскрыл будущее Совета мира

Посол США Хакаби: Совет мира может стать для Трампа проектом после президентства
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Совет мира может стать для президента США Дональда Трампа следующим проектом после президентства. Об этом сообщил посол США в Израиле Майк Хакаби в интервью New York Post.

«Вполне возможно, что это станет его следующим проектом в жизни после ухода с должности, потому что он действительно хочет оставить после себя наследие миротворчества», — отметил дипломат.

Хакаби счел Трампа занятым человеком, который не сможет сидеть без дела после того, как покинет пост американского лидера.

Ранее стало известно, что США планируют провести первую встречу лидеров Совета мира по сектору Газа 19 февраля в Вашингтоне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подросток с ножом напал на общежитие с иностранными студентами в Уфе. Он ранил двух полицейских и начертил кровью свастику

    Россия и Украина могут заключить мир уже в марте. Но есть две преграды

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Посол США раскрыл будущее Совета мира

    Бывший глава Минкульта Франции стал фигурантом расследования из-за файлов Эпштейна

    Почти тысяча россиян застряла на Пхукете

    В Европе признали проблемы Украины с коррупцией

    Тарасова высказалась о ситуации с музыкой Гуменника

    Президент Латвии не пожелал победы сборной своей страны

    Европейская страна озаботилась принудительной мобилизацией на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok