Посол США раскрыл будущее Совета мира

Посол США Хакаби: Совет мира может стать для Трампа проектом после президентства

Совет мира может стать для президента США Дональда Трампа следующим проектом после президентства. Об этом сообщил посол США в Израиле Майк Хакаби в интервью New York Post.

«Вполне возможно, что это станет его следующим проектом в жизни после ухода с должности, потому что он действительно хочет оставить после себя наследие миротворчества», — отметил дипломат.

Хакаби счел Трампа занятым человеком, который не сможет сидеть без дела после того, как покинет пост американского лидера.

Ранее стало известно, что США планируют провести первую встречу лидеров Совета мира по сектору Газа 19 февраля в Вашингтоне.