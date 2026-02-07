Реклама

01:24, 7 февраля 2026Мир

Премьер-министр одной страны захотел приехать в Россию в марте

«Известия»: Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф может приехать в Россию
Екатерина Щербакова
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф может приехать с государственным визитом в Россию 3 или 4 марта. Однако даты поездки могут изменится. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.

Планируемый визит пакистанского премьер-министра также подтвердили в посольстве республики в Москве.

Представитель президента России Владимира Путина Дмитрий Песков добавил, что говорить о переговорах российского лидера с премьер-министром Пакистана пока преждевременно.

«Пока рано. Сообщим своевременно», — сказал Песков.

Ранее Владимир Путин обратился в телеграмме к президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру страны Шехбазу Шарифу и выразил соболезнования в связи с терактом в Исламабаде.

Путин также попросил пакистанские власти передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким жертв происшествия, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

