Раскрыты новые подробности по делу Эпштейна

Перед арестом Эпштейн обсуждал с Бэнноном съемки на своем острове

За несколько часов до ареста скандальный американский финансист Джеффри Эпштейн обсуждал с бывшим советником президента США Стивеном Бэнноном съемки документального проекта на своем острове. Новые подробности по громкому делу раскрыло РИА Новости, изучив опубликованные американским минюстом материалы.

6 июля 2019 года Бэннон отправил Эпштейну сообщение в iMessage с вопросом, получится ли «снять материал» на острове. Спустя несколько секунд финансист ответил утвердительно, после чего собеседники начали обсуждать возможный график работы на ближайшие дни. Вечером того же дня переписка оборвалась — Эпштейн заявил об отмене всех планов, а на уточняющий вопрос Бэннона не ответил.

Как пишет источник, ссылаясь на материалы, речь шла о документальном проекте, призванном создать Эпштейну более благоприятный образ. Бизнесмен должен был обсуждать науку и международную политику с известными интеллектуалами. В опубликованные минюстом материалы вошло двухчасовое необработанное интервью с Эпштейном, которое, предположительно, было записано для указанного проекта.

Ранее брат Эпштейна сделал громкое заявление о его смерти. По словам Марка Эпштейна, с финансистом расправились по приказу президента США Дональда Трампа, поскольку бизнесмен собирался «назвать имена».

