22:02, 6 февраля 2026

Брат Эпштейна сделал громкое заявление о смерти финансиста

Марк Эпштейн: Джеффри убили по приказу Трампа
Марина Совина
Фото: U.S. Justice Department / Handout via Reuters

Скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна убили по приказу президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, поскольку бизнесмен собирался «назвать имена». С таким утверждением выступил брат финансиста Марк Эпштейн, передает издание Metro.

Журналисты напомнили, что Трампа никогда не обвиняли в деле, связанном со смертью Эпштейна, которая была квалифицирована как самоубийство.

Отмечается, что в документах ФБР содержатся подробности звонка водителя лимузина из Далласа. Он утверждает, что подслушал телефонный разговор Трампа в 1995 году, в котором обсуждалось «насилие над какой-то девушкой», упоминая при этом имя «Джеффри». Марк Эпштейн также отметил, что его брат Джеффри был убит в своей камере.

Ранее сообщалось, что из новых документов по делу финансиста-педофила Джеффри Эпштейна стало известно, что он вкладывал деньги в передовые генетические исследования, чтобы изучить возможность вечной жизни. В 2014 году Эпштейн, уже имевший судимость за преступления сексуального характера, оплатил тесты у врача Джозефа Такурии, в то время работавшего в одной из ведущих больниц США.

До этого в файлах по делу Джеффри Эпштейна обнаружился список так называемых иллюминатов. Послание, озаглавленное «Семьи иллюминатов и их сообщники», отправил Эпштейну некий Мэтт 5 сентября 2008 года.

