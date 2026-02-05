В файлах Эпштейна обнаружился список иллюминатов

Потомки Рокфеллера и Диснея оказались в списке иллюминатов из письма Эпштейну

В файлах по делу американского финансиста-педофила Джеффри Эпштейна обнаружился список так называемых иллюминатов. Документ опубликован на сайте Министерства юстиции США.

Послание, озаглавленное «Семьи иллюминатов и их сообщники» отправил Эпштейну некий Мэтт 5 сентября 2008 года. Согласно письму, в тайной организации, якобы управляющей миром, состоят члены семьей предпринимателей, политиков и финансистов: Ротшильды, Рокфеллеры, Асторы, Дюпоны, Рейнольдсы, Расселы, Ли и другие.

Также в списке оказались некие потомки династии франкских королей Меровингов. Известно, что династия пресеклась еще в VIII веке, однако существуют конспирологические теории, согласно которым тайные наследники Меровингов продолжают влиять на исторический процесс. Кроме того, иллюминатами или их сообщниками в письме названы семейства Кеннеди, Онассис и мультипликатора Уолта Диснея. Также к тайному мировому закулисью Мэтт отнес все руководство мормонской церкви, членов семьи немецких промышленников Круппов и множество других предпринимателей и политиков из США.

Ответил ли Эпштейн на письмо, неизвестно.

Ранее основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс назвал большой глупостью свое общение с Джеффри Эпштейном. Миллиардер заявил, что его связи с финансистом-педофилом носили исключительно деловой характер.