Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:29, 5 февраля 2026Из жизни

В файлах Эпштейна обнаружился список иллюминатов

Потомки Рокфеллера и Диснея оказались в списке иллюминатов из письма Эпштейну
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: U.S. Justice Department / Handout via Reuters

В файлах по делу американского финансиста-педофила Джеффри Эпштейна обнаружился список так называемых иллюминатов. Документ опубликован на сайте Министерства юстиции США.

Послание, озаглавленное «Семьи иллюминатов и их сообщники» отправил Эпштейну некий Мэтт 5 сентября 2008 года. Согласно письму, в тайной организации, якобы управляющей миром, состоят члены семьей предпринимателей, политиков и финансистов: Ротшильды, Рокфеллеры, Асторы, Дюпоны, Рейнольдсы, Расселы, Ли и другие.

Материалы по теме:
Голая королева, принц-педофил и сбежавшая принцесса: как интриги портили жизнь королевским особам в 2021 году
Голая королева, принц-педофил и сбежавшая принцесса:как интриги портили жизнь королевским особам в 2021 году
27 декабря 2021
От короны не уйти Тайные побеги, десятки наложниц и разоблачения: как провели 2020 год королевские особы
От короны не уйтиТайные побеги, десятки наложниц и разоблачения: как провели 2020 год королевские особы
27 декабря 2020
Смерть американского богача-педофила в тюрьме стала загадкой Миллионер Эпштейн дружил с президентами США. Его самоубийство вызывает много вопросов
Смерть американского богача-педофила в тюрьме стала загадкойМиллионер Эпштейн дружил с президентами США. Его самоубийство вызывает много вопросов
17 августа 2019

Также в списке оказались некие потомки династии франкских королей Меровингов. Известно, что династия пресеклась еще в VIII веке, однако существуют конспирологические теории, согласно которым тайные наследники Меровингов продолжают влиять на исторический процесс. Кроме того, иллюминатами или их сообщниками в письме названы семейства Кеннеди, Онассис и мультипликатора Уолта Диснея. Также к тайному мировому закулисью Мэтт отнес все руководство мормонской церкви, членов семьи немецких промышленников Круппов и множество других предпринимателей и политиков из США.

Ответил ли Эпштейн на письмо, неизвестно.

Ранее основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс назвал большой глупостью свое общение с Джеффри Эпштейном. Миллиардер заявил, что его связи с финансистом-педофилом носили исключительно деловой характер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это ядерный террор». 5 февраля истек ключевой договор между Россией и США по ограничению ядерного оружия. Чем это грозит?

    В России произошла вспышка сифилиса

    В файлах Эпштейна нашлось неожиданное утверждение о рубле

    Дмитрук обвинил Зеленского в унижении украинцев

    Раскрыта выделенная Западом Украине за четыре года сумма

    Дочь Умы Турман в откровенном виде снялась на мотоцикле для журнала

    Женщинам назвали две главные причины боли во время секса

    Немецкий журналист рассказал о кризисе и мрачных настроениях на Украине

    Зеленского уличили в предпочтении потерять территории военным путем

    Зеленский высказался о возможных уступках России ради достижения мира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok