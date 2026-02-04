Реклама

17:48, 4 февраля 2026

Один из богатейших людей мира оправдался за связи с Эпштейном и назвал себя дураком

Билл Гейтс назвал большой глупостью свое общение с Эпштейном
Фото: Denis Balibouse / Reuters

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс объяснил свои связи с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном и назвал большой глупостью общение с ним. Об этом сообщает Nine News.

В интервью телеканалу один из богатейших людей мира заявил, что его общение с Эпштейном носило исключительно деловой характер. «Главное было в том, что он знал много очень богатых людей, и говорил, что может заставить их жертвовать деньги на мировое здравоохранение», — оправдался Гейтс.

Кроме того, бизнесмен опроверг информацию из неотправленного письма, обнаруженного среди файлов Эпштейна. В нем финансист подвергал Гейтса критике, утверждал, что тот заразился венерической болезнью и просил помочь скрыть этот факт от своей жены Мелинды. Это электронное сообщение Эпштейн написал в 2013 году. «Очевидно, Джеффри написал это письмо сам себе. Письмо не было отправлено. Письмо полностью лживое», — сказал Гейтс.

Он также заявил, что сожалеет «о каждой минуте, проведенной с Эпштейном» и назвал свое общение с ним большой глупостью. Гейтс рассказал, что познакомился с Эпштейном в 2011 году и за три года только несколько раз поужинал с ним. Миллиардер отметил, что никогда не был на острове финансиста и не пользовался его сутенерскими услугами.

Ранее сообщалось, что новые опубликованные файлы по делу Эпштейна указывают его дружбу со знаменитым британским иллюзионистом Дэвидом Копперфильдом. Согласно служебной записке ФБР от 2007 года, следователи заподозрили связь между Эпштейном и Копперфильдом и считали необходимым выяснить, разделяли ли оба мужчины интерес к несовершеннолетним и не обменивались ли они потенциальными жертвами.

