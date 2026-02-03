Стало известно о дружбе финансиста-педофила с иллюзионистом Дэвидом Копперфильдом

Подозреваемого в изнасиловании Копперфильда заподозрили в дружбе с Эпштейном

Новые опубликованные файлы по делу Эпштейна указывают на дружбу между финансистом-педофилом и знаменитым британским иллюзионистом Дэвидом Копперфильдом. Об этом сообщает The Guardian.

Согласно служебной записке ФБР от 2007 года, следователи заподозрили связь между Эпштейном и Копперфильдом и считали необходимым выяснить, разделяли ли оба мужчины интерес к несовершеннолетним и не обменивались ли они потенциальными жертвами. Особое внимание уделялось двум женщинам из Майами, которые фигурировали в деле Эпштейна и в так называемом «деловом списке» иллюзиониста. В записях Копперфильда эти женщины были обозначены как «гостьи Джеффри Эпштейна», причем в комментариях упоминалось, что одна из них «не была лояльна и не играла по правилам».

В электронной переписке 2008 года федеральный прокурор Сьюзи Роу, ведущая отдельное расследование в отношении Копперфильда, интересовалась у коллеги из Флориды, готов ли Эпштейн дать показания против фокусника, но получила категоричный отказ. В ответе было сказано, что Эпштейн «не станет сдавать своих друзей». Копперфильд стал подозреваемым в деле об изнасиловании после обвинений Лейси Кэрролл. Однако к 2010 году расследование прекратили из-за вопросов юрисдикции, так как инцидент произошел на частном острове фокусника на Багамах.

Другая внутренняя записка ФБР от 2019 года, составленная уже после смерти Эпштейна, содержит информацию о том, что сотрудников Копперфильда обучали идентифицировать в зале юных девушек, отделять их от спутников и приводить за кулисы. Также утверждается, что иллюзионист вел специальный блокнот с контактами, фотографиями и пометками о сексуальных контактах. В той же записке прямо говорится, что «Копперфильд, по всей видимости, имел очень близкие отношения с Эпштейном».

Сам Дэвид Копперфильд через своих адвокатов неоднократно и категорически отрицал дружбу с Эпштейном, называя его просто знакомым, а также все обвинения в сексуальных домогательствах или неэтичном поведении. Его представители утверждали, что контакты с Эпштейном были сугубо деловыми. Однако в документах есть свидетельства о взаимных визитах на частные острова и переписка мужчин на много страниц.

Ранее норвежская принцесса Метте-Марит назвала ошибкой свое общение с Эпштейном. Новые опубликованные документы содержат почти тысячу упоминаний о норвежской кронпринцессе, а также многочисленные личные переписки с ней.