Раскрыты подробности о получивших ранения в Уфе

Mash: Шесть человек госпитализировали с ранениями после нападения в Уфе

Шесть человек госпитализировали с ранениями после нападения на общежитие в Уфе. Подробности о пострадавших раскрыл Telegram-канал Mash.

Одним из пострадавших оказался 35-летний охранник общежития — он получил удары ножом в челюсть и бедро. Еще одного неизвестного в возрасте 24 лет госпитализировали в ГКБ № 13 с проникающим ранением живота и спины. Другого его ровесника доставили в травмпункт № 10 с химическим ожогом глаза.

Помимо этого, 21-летнего студента госпитализировали в ГКБ № 21 с открытой раной губы, а 23-летнего студента доставили в ГКБ № 18 с множественными колотыми ранами тела и геморрагическим шоком. Еще одного неизвестного в возрасте 17 лет отправили в ГКБ № 1 с ранами рук и шеи.

Речь идет о нападении на общежитие медицинского университета в Уфе. Его совершил неизвестный мужчина с ножом. Ранены оказались как минимум шесть человек, в том числе сотрудник полиции. Злоумышленника удалось задержать.