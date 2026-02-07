Реклама

Россия
16:34, 7 февраля 2026Россия

Раскрыты подробности о получивших ранения в Уфе

Mash: Шесть человек госпитализировали с ранениями после нападения в Уфе
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Шесть человек госпитализировали с ранениями после нападения на общежитие в Уфе. Подробности о пострадавших раскрыл Telegram-канал Mash.

Одним из пострадавших оказался 35-летний охранник общежития — он получил удары ножом в челюсть и бедро. Еще одного неизвестного в возрасте 24 лет госпитализировали в ГКБ № 13 с проникающим ранением живота и спины. Другого его ровесника доставили в травмпункт № 10 с химическим ожогом глаза.

Помимо этого, 21-летнего студента госпитализировали в ГКБ № 21 с открытой раной губы, а 23-летнего студента доставили в ГКБ № 18 с множественными колотыми ранами тела и геморрагическим шоком. Еще одного неизвестного в возрасте 17 лет отправили в ГКБ № 1 с ранами рук и шеи.

Речь идет о нападении на общежитие медицинского университета в Уфе. Его совершил неизвестный мужчина с ножом. Ранены оказались как минимум шесть человек, в том числе сотрудник полиции. Злоумышленника удалось задержать.

