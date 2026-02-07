Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:40, 7 февраля 2026Экономика

Раскрыты потери немецкой экономики из-за кризисов

IW: Экономика Германии из-за кризисов потеряла с 2020 года 940 миллиардов евро
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Экономика Германии из-за кризисов потеряла с 2020 года 940 миллиардов евро. Такими данными поделился Институт германской экономики (IW), раскрывший конкретные причины регресса.

В зоне внимания исследователей оказался период с 2020 года, за это время экономика ФРГ столкнулась с последствиями пандемии коронавируса, боевых действий на Украине и сложностях в отношениях с Соединенными Штатами. Из потерь реального ВВП в 940 миллиардов евро практически четверть приходится на последний пункт и на последний год, в течение которого США управляет Дональд Трамп.

«Нынешнее десятилетие до сих пор проходит под знаком необычных шоков и колоссального бремени структурной адаптации экономики, которое к настоящему времени значительно превысило уровень нагрузки прошлых кризисов», — сказал эксперт IW Михаэль Гремлинг.

При этом потери Германии из-за стагнации 2001-2004 годов составили, по данным Института германской экономики, примерно 360 миллиардов евро, а потери добавленной стоимости по итогам финансового кризиса 2008-2009 годов — около 525 миллиардов.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа переживает период величайшей неопределенности и должна стать более независимой в сфере экономики и обороны. По его словам, сейчас в мире появляются «великие державы», которые считают возможным проводить силовую политику, «иногда даже нарушающую правила».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл детали переговоров с Россией

    Россия и Украина могут заключить мир уже в марте. Но есть две преграды

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Раскрыты потери немецкой экономики из-за кризисов

    Олимпийская чемпионка из Италии порадовалась допуску российских лыжников

    Врач предупредила о ранних предвестниках проблем с сердцем

    На Украине раскрыли предложение США о переговорах с Россией

    В России отреагировали на попытку Японии решить вопрос с Курильскими островами

    Страна ЕС отказалась отправлять войска на Украину

    Россиянка стала проституткой ради снятия родовой порчи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok