IW: Экономика Германии из-за кризисов потеряла с 2020 года 940 миллиардов евро

Экономика Германии из-за кризисов потеряла с 2020 года 940 миллиардов евро. Такими данными поделился Институт германской экономики (IW), раскрывший конкретные причины регресса.

В зоне внимания исследователей оказался период с 2020 года, за это время экономика ФРГ столкнулась с последствиями пандемии коронавируса, боевых действий на Украине и сложностях в отношениях с Соединенными Штатами. Из потерь реального ВВП в 940 миллиардов евро практически четверть приходится на последний пункт и на последний год, в течение которого США управляет Дональд Трамп.

«Нынешнее десятилетие до сих пор проходит под знаком необычных шоков и колоссального бремени структурной адаптации экономики, которое к настоящему времени значительно превысило уровень нагрузки прошлых кризисов», — сказал эксперт IW Михаэль Гремлинг.

При этом потери Германии из-за стагнации 2001-2004 годов составили, по данным Института германской экономики, примерно 360 миллиардов евро, а потери добавленной стоимости по итогам финансового кризиса 2008-2009 годов — около 525 миллиардов.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа переживает период величайшей неопределенности и должна стать более независимой в сфере экономики и обороны. По его словам, сейчас в мире появляются «великие державы», которые считают возможным проводить силовую политику, «иногда даже нарушающую правила».