Экономика
02:38, 7 февраля 2026Экономика

Россиянам рассказали о месте просмотра кольцеобразного солнечного затмения

Кольцеобразное солнечное затмение 17 февраля будет видно только из Антарктиды
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Roscosmos / Global Look Press

В Пермском планетарии рассказали о том, что эффектное кольцеобразное солнечное затмение не будет видно с территории России. Новость опубликована на официальном сайте планетария.

Фазу «огненного кольца» можно будет наблюдать только из Антарктиды. А вот частное затмение смогут увидеть жители Аргентины, Чили и южной Африки.

Кольцеобразное солнечное затмение произойдет 17 февраля в 17:10 по московскому времени.

А в конце зимы — 28 февраля в 19:30 по московскому времени состоится малый парад планет из Меркурия, Венеры и Сатурна, к ним также присоединится Нептун, который будет невидим для невооруженного глаза.

Ранее россиянам напомнили о том, что в августе 2026 года ожидается несколько затмений — солнечное и лунное.

