Россияне потеряли интерес к шенгену

Вице-спикер парламента Словакии Гашпар: У россиян снизился интерес к шенгену

Россияне начали терять интерес к шенгенским визам. Такое мнение выразил в интервью ТАСС вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

Собеседник агентства подчеркнул, что в августе 2025 года был вновь открыт прием заявлений на туристические визы для российских граждан. Это «было основано на действующем шенгенском законодательстве и стало реакцией на решения ЕС, которые предусматривают обязанность принимать визовые заявления в рамках правового поля Шенгенской зоны».

По словам Гашпара, жители РФ интересуются тем, чтобы посетить Словакию в рамках туристических поездок, однако значительного роста этой активности не наблюдается. «Каждое заявление рассматривается индивидуально с особым вниманием к вопросам безопасности», — добавил он.

Интерес со стороны россиян не носит массовый характер. Его показатели существенно ниже, чем в период до 2022 года, заключил политик.

Ранее российским путешественникам назвали страну с самым быстрым оформлением шенгена. В этом государстве сроки рассмотрения заявления обычно составляют 10-14 дней.