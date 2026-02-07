Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:40, 7 февраля 2026РоссияЭксклюзив

Россиянка победила в конкурсе красоты «Мисс Европа 2026»

Россиянка Ксения Гнедина победила в конкурсе красоты «Мисс Европа 2026»
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: @kseniagnedina

6 февраля в Ливане состоялся финал международного конкурса красоты «Мисс Европа 2026», победительницей стала россиянка Ксения Гнедина. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала представительница пиар-службы обладательницы главного титула Катерина Коновалова.

По словам собеседницы издания, Гнедина боролась за престижный титул наравне с сорока конкурсантками из разных европейских стран. Одним из самых ярких моментов финала стал выход россиянки в национальном костюме «Держава России».

«Образ весом около девяти килограммов был выполнен в двухчастной композиции: белоснежное платье в пол с ручной вышивкой, на которой изображены знаковые достопримечательности страны -Кремль, Большой театр и другие символы российской культуры. Подол наряда был оформлен в цветах российского триколора. По задумке дизайнеров, Ксения сначала появилась перед жюри в закрытом варианте платья, а затем эффектно распахнула его, продемонстрировав масштаб и символичность образа», — рассказала представительница Гнединой.

Ксения Гнедина

Ксения Гнедина

Фотография предоставлена "Ленте.ру" пресс-офисом FprBURO Communications Agency

Уточняется, что из-за внушительного веса костюм перевозился в отдельном чемодане, а кокошник, вручную расшитый камнями, транспортировался отдельно. По словам самой Ксении Гнединой, национальный образ был создан для того, чтобы подчеркнуть силу государства, богатство истории и культурное наследие России. Именно этот выход стал одним из решающих факторов победы и произвёл сильное впечатление на жюри и зрителей конкурса, уточняет пресс-служба.

Ранее сообщалось, что американская модель и актриса, победительница конкурсов «Мисс США — 2012» и «Мисс Вселенная — 2012» Оливия Калпо раскрыла модную ошибку во время шторма на Суперкубке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подросток с ножом напал на общежитие с иностранными студентами в Уфе. Он ранил двух полицейских и начертил кровью свастику

    Россия и Украина могут заключить мир уже в марте. Но есть две преграды

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Россиянка победила в конкурсе красоты «Мисс Европа 2026»

    Российский сапер обезвредил более 80 мин ВСУ в огороде мирной жительницы

    Луна указала на скорое завершение украинского конфликта

    Британский пианист предложил фигуристу Гуменнику помощь с музыкой на Олимпиаде

    На западе Украины остановилась ТЭС

    23-летняя блогерша останется без всех зубов из-за одной причины

    Стала известна реакция властей Башкирии на нападение в общежитии Уфы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok