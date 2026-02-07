Россиянка победила в конкурсе красоты «Мисс Европа 2026»

Россиянка Ксения Гнедина победила в конкурсе красоты «Мисс Европа 2026»

6 февраля в Ливане состоялся финал международного конкурса красоты «Мисс Европа 2026», победительницей стала россиянка Ксения Гнедина. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала представительница пиар-службы обладательницы главного титула Катерина Коновалова.

По словам собеседницы издания, Гнедина боролась за престижный титул наравне с сорока конкурсантками из разных европейских стран. Одним из самых ярких моментов финала стал выход россиянки в национальном костюме «Держава России».

«Образ весом около девяти килограммов был выполнен в двухчастной композиции: белоснежное платье в пол с ручной вышивкой, на которой изображены знаковые достопримечательности страны -Кремль, Большой театр и другие символы российской культуры. Подол наряда был оформлен в цветах российского триколора. По задумке дизайнеров, Ксения сначала появилась перед жюри в закрытом варианте платья, а затем эффектно распахнула его, продемонстрировав масштаб и символичность образа», — рассказала представительница Гнединой.

Ксения Гнедина Фотография предоставлена "Ленте.ру" пресс-офисом FprBURO Communications Agency

Уточняется, что из-за внушительного веса костюм перевозился в отдельном чемодане, а кокошник, вручную расшитый камнями, транспортировался отдельно. По словам самой Ксении Гнединой, национальный образ был создан для того, чтобы подчеркнуть силу государства, богатство истории и культурное наследие России. Именно этот выход стал одним из решающих факторов победы и произвёл сильное впечатление на жюри и зрителей конкурса, уточняет пресс-служба.

