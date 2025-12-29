Реклама

15:19, 29 декабря 2025

Бывшая «Мисс Вселенная» раскрыла модную ошибку во время шторма на Суперкубке

Модель Калпо отказалась от зонта во время шторма на Суперкубке и пожалела
Екатерина Ештокина

Фото: Cindy Ord / Getty Images for SiriusXM

Американская модель и актриса, победительница конкурсов «Мисс США — 2012» и «Мисс Вселенная — 2012» Оливия Калпо раскрыла модную ошибку во время шторма на Суперкубке. Соответствующий материал публикует People.

33-летняя жена игрока в американский футбол Кристиана Маккафри рассказала о конфузе с обувью, который произошел с ней во время выхода на красную дорожку Tubi Super Bowl LIX в феврале. При этом тогда знаменитость была в ожидании ребенка, однако об этом еще никто не знал. По ее словам, она пожалела, что отказалась от зонта.

«В Новом Орлеане начался проливной дождь. Я выступала на каблуках с шести утра, и нам пришлось пройти очень большое расстояние под дождем. Я не предполагала, что мне понадобится зонт, но он бы очень пригодился!» — заявила она.

В сентябре бывшая «мисс Вселенная» вышла в свет в платье с декольте до талии. Манекенщица посетила вечеринку итальянского бренда Bulgari в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

