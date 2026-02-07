Реклама

Россия
15:40, 7 февраля 2026Россия

Семье замученного педофилом ребенка помогут с жильем

Семье замученного педофилом ребенка отремонтируют квартиру
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге помогут решить проблему с жильем семье замученного педофилом девятилетнего мальчика. Как сообщил 78.ru адвокат Никита Сорокин, квартиру, в которой живут мать и другие ее дети, отремонтируют на деньги столичного фонда.

«Сейчас мы ведем обсуждение с фондом, который будет заниматься вопросами ремонта и других моментов, связанных с помощью семье. А так в целом дети не голодают. Там ремонт нужен, за это и привлекали к административной ответственности мать», — сказал Сорокин.

Юрист добавил, что ждет более активной позиции от администрации города, которая, по его словам, должна помочь матери с определением детей в ближайший детский сад. Кроме того, по мнению Сорокина, должен быть организован досуг детей, поскольку в администрации «не нашлось бесплатных кружков».

О пропаже девятилетнего мальчика стало известно 30 января. Перед исчезновением он сел в машину мужчины около гипермаркета на Таллинском шоссе. Вскоре автомобиль был найден, а его владелец задержан. На допросе он сразу сознался в расправе над ребенком.

