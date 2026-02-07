Реклама

США обвинили Китай в проведении тайного ядерного испытания

Замгоссекретаря США ДиНанно: Китай провел тайное ядерное испытание в 2020 году
Марина Совина
Томас ДиНанно

Томас ДиНанно. Фото: Toby Melville / Reuters

Китай провел тайное ядерное испытание в 2020 году. Об этом заявил заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас ДиНанно, пишет Reuters.

По его словам, власти Соединенных Штатов располагают данными о том, что КНР проводил ядерные взрывные испытания, включая подготовку зарядов мощностью в сотни тонн в тротиловом эквиваленте. Одно из таких испытаний прошло 22 июня 2020 года, заявил замгоссекретаря.

ДиНанно добавил, что китайские военные пытались скрыть испытания, в том числе с помощью технологий, которые снижают эффективность сейсмического контроля.

Ранее агентство Bloomberg писало, что новейшее оружие Китая, способное ударить по США, заметили на спутниковых снимках. На них была видна бронетехника, системы противовоздушной обороны (ПВО), крылатые ракеты, артиллерийские орудия, включая ракетные установки.

