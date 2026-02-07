Реклама

Стал известен ответ Ирана на возможную атаку США

Глава МИД Ирана Аракчи: Тегеран атакует базы в регионе в случае нападения США
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Аббас Аракчи

Аббас Аракчи. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В случае нападения США на Иран Тегеран планирует ответить симметрично, атаковав военные базы Соединенных Штатов. Об этом стало известно из выступления министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи на форуме канала Al Jazeera в катарской Дохе.

«У нас нет возможности атаковать американскую территорию, если Вашингтон нападет на нас, поэтому мы будем атаковать его базы в регионе», — сказал глава МИД.

Он отметил, что, по его мнению, это не будет считаться атакой на соседние государства, так как под прицелом окажутся именно американские базы с американскими гражданами.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал прошедшие с Ираном переговоры. Он отметил, что стороны приблизились к завершению сделки. По его словам, следующая встреча с представителями Тегерана состоится в начале следующей недели.

