Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:25, 7 февраля 2026Мир

Трамп прокомментировал переговоры с Ираном

Трамп: Переговоры с Ираном прошли хорошо, они готовы к действиям
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп прокомментировал прошедшие с Ираном переговоры, отметив, что стороны приблизились к завершению сделки. Об этом пишут РИА Новости.

«Они [Иран] готовы к действиям значительно больше, чем полтора года назад или даже год назад», — сказал Трамп.

Американский лидер также добавил, что в целом проходит много хороших переговоров, а следующая встреча с Ираном состоится в начале предстоящей недели.

Американско-иранские переговоры прошли 6 февраля в столице Омана Маскате. Иран на них отказался прекращать обогащение урана.

До этого Дональд Трамп сделал заявление по поводу переговоров с Россией и Украиной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Брат Эпштейна заявил, что финансиста убили по приказу Трампа. Что скандально известный бизнесмен мог рассказать о президенте США?

    Раскрыты причины сурового наказания Нурлана Сабурова

    В Госдуме считают возможным доллар по 40 рублей. Что будет с экономикой России, если это произойдет

    Трамп прокомментировал переговоры с Ираном

    Комик Сабуров прилетел в Алматы

    Трамп сделал заявление о переговорах с Россией и Украиной

    В США жестко ответили на слова Стармера о России

    Звезда фильма «Брат» перенес операцию на открытом сердце

    Российский флаг подняли на трибунах на церемонии открытия Олимпиады

    Трамп пригрозил одной стране из-за России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok