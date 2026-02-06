Реклама

23:34, 6 февраля 2026

Появились новые подробности переговоров США и Ирана

WSJ: Иран отказался прекращать обогащение урана на переговорах с США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sina Drakhshani / Unsplash

Иран на переговорах с США отказался прекращать обогащение урана. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что несмотря на это обе стороны дали понять, что готовы продолжать дипломатические контакты, направленные на поиск решения, способного снизить риск военной эскалации со стороны Вашингтона.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает план формирования временного правительства в Иране на случай смены режима. Также известно, что американская сторона намерена организовать встречу с иранскими оппозиционерами в ближайшие дни в городе Палм-бич (штат Флорида).

6 февраля агентство Reuters предположило, что вероятность военного конфликта между США и Ираном остается высокой, так как Тегеран, по его оценке, вряд ли пойдет на значительные уступки в ходе переговоров.

