Глава МИД Омана прокомментировал переговоры между США и Ираном в Маскате

Аль-Бусаиди: Переговоры между Ираном и США завершились

Делегации Ирана и США завершили переговоры в столице Омана Маскате. Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди в соцсети Х сообщил, что они определили, в каких областях вероятен прогресс.

В публикации говорится, что переговоры были полезны для прояснения как иранской, так и американской точек зрения, а также для определения областей возможного прогресса.

Министр уточнил, что Оман планирует возобновление переговоров в надлежащее время.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи настоял на переносе переговоров с США из Турции в Оман и потребовал, чтобы в ходе встреч обсуждалась исключительно ядерная повестка.

